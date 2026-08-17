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НовостиПроисшествия17 августа 2026 2:04

Грузовик на скорости протаранил семь авто в Адыгее, погиб один человек

18-летний водитель погиб после столкновения грузовика с легковушкой в Адыгее
Мария ПАНЮТИНА
Грузовик на скорости протаранил семь авто в Адыгее Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Грузовик на скорости протаранил семь авто в Адыгее Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В Адыгее в результате аварии с участием грузовика погиб водитель легкового автомобиля, еще одна пассажирка получила травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по республике.

Предварительно, авария произошла рядом с аулом Хатукай на перекрестке. Большегруз столкнулся с легковушкой, после чего водитель грузовика потерял управление и врезался еще в семь машин, стоявших на обочине.

В результате происшествия 18-летний водитель одной из легковушек скончался на месте и пострадала 15-летняя девушка. МВД проводит проверку по факту аварии и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ростовской области произошла смертельная авария на участке трассы Шахты - Цимлянск. Водитель "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу, после этого произошло столкновение с "ВАЗ-2115". Один человек погиб, еще двое пострадали.