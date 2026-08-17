Полиция Египта задержала гражданина РФ: в чем его обвиняют

В Египте задержали россиянина за случайное прикосновение к мусульманке, идёт суд Фото: Shutterstock.

Российский турист был задержан полицией Египта за нарушение исламских норм поведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в стране.

Случай зафиксирован в гостинице Renaissance, расположенной в Шарм-эль-Шейхе. На данный момент ведется судебный процесс.

«Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину», — говорится в сообщении собеседника издания.

Как пояснили представители посольства, гражданину РФ предъявлено обвинение в «нарушении правил поведения, принятых в исламе».

Как сообщается, консульские работники координируют действия с компетентными службами Египта и находятся на связи с семьей соотечественника, следя за ходом дела.

В свою очередь издание SHOT утверждает, что инцидент мог произойти во время танцев на вечеринке у бассейна. По данным издания, россиянин споткнулся о шезлонг, на котором находилась мусульманка, и, пытаясь сохранить равновесие, нечаянно коснулся ее рукой.

Гражданку РФ ранее задержали в США. Инцидент произошел после экскурсии на Ниагарский водопад. Родные задержанной утверждают, что она пребывала в США легально, имела все необходимые документы. Сначала ее поместили в тюрьму в Огайо, затем переправили в Луизиану в центр для нелегальных мигрантов.

Кроме этого, стало известно об аресте россиянина на Северном Кипре. Местный суд предъявил гражданину РФ обвинения в нападении на полицейских. Инцидент может быть связан с тем, что мужчина не согласился пройти тест на алкоголь и начал шуметь. Пока ему была избрана мера пресечения в виде ареста на 24 часа.

В Германии также был задержан украинец 33 лет. Мужчину подозревают в шпионаже: он мог добывать на южногерманском оборонном заводе данные для последующего саботажа.

Кроме этого, в столице Польши взяли под стражу 23-летнего гражданина Украины, его подозревают в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти. Причиной стало размещенное в Интернете видео. Украинец разместил ролик с непристойностями и призывами к насилию в адрес участников Марша памяти жертв Волынской резни.