Масадыков назвал чрезвычайно опасной милитаризацию Европы Фото: REUTERS.

Усиление военного потенциала Европы и жесткая риторика в отношении стран - участниц организации представляют серьезную угрозу. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Дипломат уточнил, что ситуация осложняется ростом взаимного недоверия между государствами и отсутствием эффективных международных механизмов для урегулирования конфликтов.

"Происходит очевидная милитаризация Европы и наращивание воинственной риторики в адрес ряда государств-членов ОДКБ. Это чрезвычайно опасно", - сказал он для РИА Новости.

Масадыков добавил, что мировые расходы на оборону в 2025 году оцениваются примерно в 2,9 триллиона долларов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная Европа всеми силами пытается превратиться в "неонацистское милитаристское чудовище". По ее словам, "страшно представить, что было бы с ЕС", если бы советские солдаты не уничтожили фашизм и нацизм.