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НовостиПолитика17 августа 2026 2:13

Генсек ОДКБ оценил милитаризацию Европы на фоне роста оборонных расходов

Масадыков назвал чрезвычайно опасной милитаризацию Европы
Мария ПАНЮТИНА
Масадыков назвал чрезвычайно опасной милитаризацию Европы

Масадыков назвал чрезвычайно опасной милитаризацию Европы

Фото: REUTERS.

Усиление военного потенциала Европы и жесткая риторика в отношении стран - участниц организации представляют серьезную угрозу. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Дипломат уточнил, что ситуация осложняется ростом взаимного недоверия между государствами и отсутствием эффективных международных механизмов для урегулирования конфликтов.

"Происходит очевидная милитаризация Европы и наращивание воинственной риторики в адрес ряда государств-членов ОДКБ. Это чрезвычайно опасно", - сказал он для РИА Новости.

Масадыков добавил, что мировые расходы на оборону в 2025 году оцениваются примерно в 2,9 триллиона долларов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная Европа всеми силами пытается превратиться в "неонацистское милитаристское чудовище". По ее словам, "страшно представить, что было бы с ЕС", если бы советские солдаты не уничтожили фашизм и нацизм.