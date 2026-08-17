Кобяков: участие в деловых форумах в РФ стало для иностранцев престижным. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня для иностранных представителей участие в крупных деловых форумах России становится престижным и значимым ресурсом. Об этом в интервью ТАСС заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Советник сравнил сегодняшнюю ситуацию с советскими временами, когда существовал феномен «охоты за заграничными товарами». И чем жестче были запреты, тем престижнее и ценнее была импортная вещь.

«Теперь мы поменялись с ними местами», — отметил Кобяков, добавив, что сегодня попадание на российские площадки для зарубежных деловых партнеров становится важной и почетной задачей.

В 2025 году, напомним, на Петербургский форум приехали «секретные» американцы. Эту российско-американскую встречу на ПМЭФ закрыли от прессы.

Кроме того, прошлогодний глобальный форум по международной безопасности в Москве посетили делегации из ста с лишним стран. Это разбило в пух и прах тезис западных элит об изоляции России в мире.