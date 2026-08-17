Россиянам рассказали, сколько займет поездка по будущему мосту на Сахалин

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Время проезда по мосту на Сахалин, строительство которого обсуждается на государственном уровне, составит около 10-15 минут. Об этом сообщил президент НИЦПИ Павел Иванкин.

Эксперт уточнил, что продолжительность поездки по мосту будет зависеть от установленной скорости движения транспорта.

"Время в пути по мосту составит около 10-15 минут, в зависимости от установленной скорости", - сказал он для РИА Новости.

Иванкин добавил, что сооружение с железнодорожной и автомобильной частью может быть построено за четыре-пять лет. Предварительная стоимость проекта может достигать 1,1 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны заявил, что строить мост на Сахалин необходимо. Он признал, что проект дорогой, но подчеркнул его важность.