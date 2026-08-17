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НовостиПолитика17 августа 2026 2:37

Российские бойцы рассказали о трусости польских и колумбийских наемников ВСУ в Запорожье

Боец Шах: наемники ВСУ боятся вступать в открытые бои с солдатами РФ в Запорожье
Анастасия СУТОРМИНА
Боец Шах: наемники ВСУ боятся вступать в открытые бои с солдатами РФ в Запорожье

Боец Шах: наемники ВСУ боятся вступать в открытые бои с солдатами РФ в Запорожье

Фото: REUTERS.

Иностранные наемники в рядах ВСУ избегают стрелковых столкновений с российскими бойцами и отходят с позиций, как только ВС РФ начинают приближаться к ним в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Шах.

«Наемники попадались. В основном это синие изоленты (опознавательный знак - Прим. Ред.) - поляки, колумбийцы, из Германии попадались. Они боятся стрелкового боя, убегают, в стрелковый бой не вступают», - отметил собеседник агентства.

Шах уточнил, что в ВСУ имеются отличительные повязки. Так, мобилизованные носят повязки из желтой изоленты, наемники - из синей.

В США недавно сообщили о резком росте числа граждан Колумбии, становящихся наёмниками на стороне Вооруженных сил Украины. Колумбийцы теперь составляют почти половину от общего числа иностранных боевиков украинской армии.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники более чем из 70 стран мира. Он отметил, что большинство из них прибыли на Украину ради денег.