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Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала «самый масштабный» санкционный пакет ЕС против России с 2022 года. Ее слова передает Die Welt.
Каллас отметила, что новый пакет санкций станет рекордным за последние четыре года. По ее словам, перечень подсанкционных российских граждан и организаций расширится на 30%.
Глава европейской дипломатии отметила, что расширение санкций запланировано на эту осень.
21-й пакет санкций Европейского союза против России был введен 23 июля 2026 года.
Российский президент Владимир Путин отметил, что с 2022 года западные страны бьют рекорды по количеству антироссийских санкций. По его словам, они столь же рекордны и по своей неэффективности, и по урону для тех, кто их вводит. Как объяснили в Кремле, санкции против России незаконные, потому что не подтверждались ООН.