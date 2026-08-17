Каллас: Новый пакет санкций ЕС против РФ будет самым масштабным с 2022 года Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала «самый масштабный» санкционный пакет ЕС против России с 2022 года. Ее слова передает Die Welt.

Каллас отметила, что новый пакет санкций станет рекордным за последние четыре года. По ее словам, перечень подсанкционных российских граждан и организаций расширится на 30%.

Глава европейской дипломатии отметила, что расширение санкций запланировано на эту осень.

21-й пакет санкций Европейского союза против России был введен 23 июля 2026 года.

Российский президент Владимир Путин отметил, что с 2022 года западные страны бьют рекорды по количеству антироссийских санкций. По его словам, они столь же рекордны и по своей неэффективности, и по урону для тех, кто их вводит. Как объяснили в Кремле, санкции против России незаконные, потому что не подтверждались ООН.