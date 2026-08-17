Российский военный Шах сбил дрон ВСУ точным броском автомата Фото: REUTERS.

Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Шах сбил беспилотник ВСУ, бросив в него автомат под Рыбальским в Запорожской области. Об этом случае он сам рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, российские бойцы во время сопровождения боевой техники контролируют воздушное пространство. И если вражеский БПЛА появится, военнослужащие стараются уничтожить его.

«Стреляем по дрону и внезапно заканчивается БК (боекомплект – Прим.Ред.) ... Я был вынужден бросить автомат в дрон, я его сбил», - рассказал Шах.

Это уже не первый подобный случай. Так, когда над российским десантником завис дрон ВСУ, в магазине его автомата уже закончились патроны. Тогда он просто запустил в беспилотник свое оружие. Метнул, как копье, и сбил.

Ранее российский солдат Иван Полозин совершил героический поступок. Он, не побоявшись потерять кисть, сбил рукой украинский дрон. Это позволило сохранить жизни его четырех сослуживцев.