Родителям рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

Сборы ребенка в школу в 2026 году обойдутся в 19 тысяч рублей Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Подготовка ребенка к школе в 2026 году в среднем обойдется российским семьям примерно в 17-19 тысяч рублей. Об этом заявила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

"В июне 2026 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика - 17 тысяч рублей, а для девочки - 19 тысяч рублей", - сказала она для РИА Новости.

Траутман уточнила, что самой затратной частью расходов стала школьная форма. По ее словам, дешевле всего собрать ребенка можно в Калмыкии. В число регионов с наиболее доступными школьными наборами вошли Астраханская и Белгородская области.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят ввести ежегодную выплату в размере 30 тысяч рублей родителям школьников перед началом учебного года. Депутат Госдумы Сергей Миронов добавил, что перечислять средства нужно уже в конце июля.