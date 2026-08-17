Израильский министр Бен-Гвир призвал убивать 30-40 человек в Газе каждую ночь. Фото: Tariq Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал проводить каждую ночь десятки целенаправленных ликвидаций в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал в подкасте, который вел бывший заложник ХАМАС Ром Браславски, сообщает Financial Times.

Бен-Гвир заявил о необходимости убивать от 30 до 40 человек за ночь, включая тех, кто не представляет непосредственной угрозы, поскольку, по его словам, якобы есть люди, которые «не заслуживают жизни».

Министр также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за попытку подстроиться под мирный план президента США Дональда Трампа и призвал возобновить строительство еврейских поселений во всем анклаве. Кроме того, Бен-Гвир поддержал идею стимулирования эмиграции палестинцев.

Заявление Бен-Гвира прозвучало на фоне обострившихся отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала военных действий с Ираном. Журналисты писали, что Трамп иногда говорил помощникам, что не хочет ни встречаться, ни разговаривать с израильским премьером.