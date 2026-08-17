ANI: При давке у храма в Индии погибли семь человек. Фото: Nisar Ul Haq Allai/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате давки у храма Ашок Дхам в индийском штате Бихар погибли по меньшей мере семь человек, десятки пострадали. Об этом сообщил агентству ANI заместитель начальника местной полиции Шивам Кумар.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за падения столба линии электропередачи — люди получили удар током, что спровоцировало панику и давку. Точную причину инцидента полиция обещает установить после тщательной проверки всех обстоятельств.

События развернулись утром в понедельник, когда у храма собрались около 50 тысяч паломников для молитвы и совершения ритуального омовения в честь индуистского бога Шивы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее британское издание The Sun сообщило о двух погибших в Мексике — 44-летнем мужчине и 19-летней девушке, которые скончались от удушья во время празднования победы сборной страны над Эквадором.