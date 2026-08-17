Российский боец в одиночку взял в плен троих военных ВСУ в Запорожской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российский военнослужащий с позывным Арнай в одиночку взял в плен троих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом рассказал его сослуживец, стрелок группировки войск «Восток» с позывным Шах.

По словам Шаха, Арнай получил задачу закрепиться неподалеку от украинского опорного пункта и провести разведку. Однако он решил приблизиться к позиции противника и оказался внутри опорника. По словам сослуживца Арная, трое украинских военнослужащих не ожидали появления российского бойца.

«[Арнай - прим. ред.] заходит - они [военные ВСУ - прим. ред.] там все сидят, едят», — передает РИА Новости.

Он добавил, что боец не растерялся, сразу понял, что перед ним враги, и взял автомат наизготовку.

Ранее священник отряда специального назначения «Ахмат» отец Евгений рассказал, как в марте 2025 года, в ходе освобождения Суджи российские военные взяли в плен украинского боевика, который переоделся в женское платье, чтобы скрыться.