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НовостиПроисшествия17 августа 2026 5:31

Прокуратура и администрация обжаловали восстановление Мавлиева в должности

Прокуратура и власти Башкирии обжаловали возвращение Мавлиева на пост мэра Уфы
Мария СПИРИДОНОВА
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Фото: Тимур Давлетов/ТАСС

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Фото: Тимур Давлетов/ТАСС

Прокуратура и администрация главы Башкирии обжаловали решение суда о восстановлении Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Ранее Верховный суд Башкирии удовлетворил исковые требования Мавлиева и восстановил его в должности мэра Уфы с 15 июля. На решение ВС о восстановлении Мавлиева в должности подано пять апелляций. Жалобы подали прокуратура Уфы, администрация главы Башкортостана, а также трое ответчиков без уточнения конкретных лиц. Все поступившие жалобы приняты к рассмотрению.

Напомним, что в апреле 2026 года Следственный комитет РФ возбудил против Мавлиева уголовное дело о коррупционных преступлениях. В июле Горсовет Уфы единогласным решением депутатов расторг с ним контракт, сославшись на лишение чиновника доступа к государственной тайне.