В Киеве резко активизировались «людоловы»: ожесточилась насильственная мобилизация

«Страна»: в Киеве резко возросли темпы бусификации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Киеве резкое возросли темпы бусификации. На улицах города постоянно замечают, как сотрудники ТЦК насильно забирают мужчин. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Бусификация в Киеве на улице Анны Ахматовой», - указано в публикации, к которой прикреплен видеоролик.

На кадрах четко видно, как «людоловы» хватают на улице очередного мужчину. Украинец до последнего сопротивлялся им, однако работникам ТЦК все же удается запихнуть его в газель и увезти в неизвестном направлении.

Издание отмечает, за последнее время в столице стали все чаще замечают подобные инциденты. До этого газета размещала еще несколько видео, доказывающих, что насильственная мобилизация стала более ожесточенной в Киеве.

Как ранее писал сайт KP.RU, терпение украинцев уже давно лопнуло из-за принудительной мобилизации. Теперь граждане Незалежной стали охотиться на сотрудников ТЦК, угрожая и избивая их. Причем достается не только военкомам, но и членам их семей.