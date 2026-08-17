Банки России в 2026 году могут закрыть более 2 тысяч отделений

Многие банки в России закрывают свои офисы ради сокращения расходов на аренду помещений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские банки к концу 2026 года могут закрыть порядка 2 тысяч филиалов, что станет самым масштабным сокращением банковской сети за все время наблюдений. Так утверждают «Известия», ссылаясь на данные Центробанка РФ.

Согласно изданию, с января по август 2026 года в стране прекратили работу порядка 1370 дополнительных офисов банков. В среднем ежемесячно закрывалось по 196 отделений - почти вдвое больше показателя прошлого года. Наибольшая доля сокращений - это примерно 40% - пришлась на Сбербанк. Учреждение ликвидировало почти 540 своих отделений.

Специалисты связывают такую динамику с переходом клиентов на дистанционный режим обслуживания, а также со стремлением банков уменьшить расходы на аренду офисов.

Ранее стало известно, что в России сильно спрос на наличные деньги. Согласно итогам июля, показатель достиг максимума с начала 2026 года, увеличившись за месяц на 643,4 миллиарда рублей.