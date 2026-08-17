Массовая вакцинация пингвинов началась в Австралии из-за птичьего гриппа. Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press

В Австралии началась массовая вакцинация малых пингвинов из-за угрозы птичьего гриппа, сообщает Bloomberg. Программа стартовала в штате Виктория после первого случая гибели этой породы от вируса H5 на острове Филлип — популярном туристическом направлении.

В понедельник началась вакцинация более 5 тысяч особей. Каждая птица получит две дозы препарата. Главный специалист по биоразнообразию штата Джеймс Тодд пояснил, что сейчас, когда большинство пингвинов находятся в море, — оптимальное время для старта программы.

Вирус H5 стремительно распространяется по Австралии. С июня инфекция добралась до всех штатов. На птицефабриках случаев заражения не зафиксировано, однако власти начали вакцинацию уязвимых видов из-за опасений за туристическую отрасль, принесшую стране более 200 миллиардов австралийских долларов в 2024–2025 финансовом году.

В начале августа в Китае было выявлено четыре новых случая заболевания птичьим гриппом среди людей.