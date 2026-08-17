Пранкер обманул нового премьера Британии Бернэма, выдав себя за помощника Трампа. Фото: Press Service Of The President O/GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем получал сообщения от человека, который выдавал себя за одного из ближайших советников Дональда Трампа. Беседу с пранкером подтвердили четыре британских чиновника, пишет Politico.

Бернем общался якобы с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, пока не заподозрил, что его обманывают.

«Мы не комментируем вопросы национальной безопасности», — кратко прокомментировали инцидент на Даунинг-стрит, добавив только, что «несколько сообщений не имели никакого существенного значения».

Между тем, источники издания отмечают, что беседа премьера с пранкером всерьез перепугала посольство Великобритании в Вашингтоне. Дело дошло до того, что этот вопрос поднимался даже в Белом доме.

В правительстве Великобритании опасались, что телефон Уайлса снова взломали. Белый дом отказался от комментариев.

Ранее знаменитые российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) сообщили, что дозвонились до 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.