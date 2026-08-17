Организаторы перенесли военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на 2027 год

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Проведение международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве перенесли с 2026 на 2027 год. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале.

Как уточняется в публикации, перенос XVIII фестиваля связан с обстоятельствами, не зависящими от организаторов события, а точную дату проведения планируется объявить позднее.

«О сроках проведения фестиваля "Спасская башня" в 2027 году мы сообщим дополнительно», - указано в посте.

Напомним, «Спасская башня» - ежегодный музыкальный фестиваль, собирающий военные оркестры, фольклорные ансамбли и подразделения почетного караула из России и других стран. Мероприятия поддерживаются Министерством обороны РФ и столичным правительством.

Ранее KP.RU сообщал, что недавно в Барнауле прошли международные состязания «Алтайская регата. Фестиваль кануполо и сапбординга». В них участвовали граждане из нескольких стран, включая РФ.