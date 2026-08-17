ФСБ: севастополец задержан за сбор данных для СБУ об объектах МО в Крыму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 54-летнего жителя Севастополя, который собирал для ВСУ данные об объектах МО России на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Его завербовали через мессенджер Теlеgram. Задержанный собирал и передавал противнику сведения в отношении объектов Минобороны России в регионе.

Кроме того, агенту были даны задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из таких тайников в лесополосе на территории города сотрудники ФСБ России обнаружили взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 г и электродетонатор военного назначения.

Весной этого года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили взрыв у объектов Министерства обороны в Москве. Как в среду сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержан гражданин России, который действовал в интересах украинских террористических организаций и должен был подорвать самодельное взрывное устройство.