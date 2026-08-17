Живет в Лондоне и делает кукол без рук и ног: что известно о невесте маньяка Москвина

Анатолий Москвин Фото: Наталья БУРУХИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Маньяку-кукольнику» Анатолию Москвину, отбывающему принудительное лечение в нижегородской психиатрической больнице, согласовали свидания с невестой. Об этом сообщает SHOT.

39-летняя Александра, как пишет издание, состоит в отношениях с Москвиным долгие годы. Невеста некрополиста уже несколько раз навещала его в медучреждении. После одного из таких визитов Москвин заявил, что Александра претендует на его трехкомнатную квартиру в Нижнем Новгороде, доставшуюся в наследство от умершей от рака матери.

Именно из этой квартиры следователи в 2011 году изъяли 29 мумифицированных тел девочек — Москвин выкапывал с городских кладбищ тела детей, делал из них кукол и наряжал в женскую одежду. После этого скандала его поместили на принудительное лечение в городскую психиатрическую больницу №2 с диагнозом «параноидальная шизофрения», где он находится уже 13 лет.

SHOT сообщает, что в последние несколько лет девушка Москвина живет в Лондоне и увлекается изготовлением кукол без рук и ног. Ранее Москвин рассказывал, что Александра должна была оформить на него опеку, чтобы забрать из психбольницы, однако его невеста пока не торопится с этим.