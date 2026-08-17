Режиссер Бекмамбетов владеет тремя московскими квартирами на полмиллиарда рублей

Режиссер Тимур Бекмамбетов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Тимур Бекмамбетов, уехавший из России в 2022 году, является владельцем трех московских квартир общей стоимостью свыше полумиллиарда рублей. Об этом информирует Telegram-канал Shot.

Известно, что Бекмамбетов живет на три государства - США, Казахстан и Израиль.

По данным канала, две из трех квартир расположены в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Площадь первой составляет около 230 квадратных метров при оценочной стоимости порядка 230 миллионов рублей. Второе же жилье, площадью около 310 квадратных метров, режиссер приобрел в октябре 2021 года. Ее стоимость оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Третья квартира находится на Краснопролетарской улице и была куплена Бекмамбетовым еще в 2018 году.

Как уточняет Shot, в 2019 году Бекмамбетов был ответчиком по иску, связанному с перепланировкой одной из квартир в доме Мазинга. Выяснилось, что переделка жилплощади спровоцировала появление трещины на фасаде здания. Однако стороны смогли договориться и подписать мировое соглашение.

KP.RU прежде писал, что певица Лариса Долина наконец обзавелась новой квартирой. Причем жилье ей подарил кто-то из близких людей, имя которого артистка не раскрывает. Светский обозреватель Леван Тодуа считает, что такой щедрый подарок исполнительница могла получить от человека из круга влиятельных бизнесменов или чиновников.