FT: Войны и жара привели к резкому росту мировых затрат на морские перевозки Фото: REUTERS.

За последний месяц стоимость доставки товаров через многие «узкие места» в мировой морской торговле резко возросла из-за военных действий и изменения климата. Это усилило опасения по поводу роста потребительских расходов и подчеркнуло уязвимость глобальных цепочек поставок. Об этом сообщает Financial Times.

Так, согласно данным аналитического агентства Argus, конфликт в Иране и длительная засуха в Европе и Латинской Америке привели к рекордному росту тарифов на ключевых судоходных маршрутах, включая Панамский канал, Рейн, Красное и Чёрное моря.

В условиях почти перекрытого Ормузского пролива суда ищут альтернативные пути доставки энергоресурсов. При этом через этот пролив из Персидского залива ранее вывозилась пятая часть мировых запасов нефти и газа.

«Это беспрецедентная ситуация», — жалуются в экспертном сообществе.

По его словам, заводам придётся закрываться или закупать товары в «более дорогих регионах мира». 10 августа стоимость доставки нефти из Персидского залива в Азию достигла 15,22 доллара за баррель из-за угрозы нападений на танкеры.

Вместе с тем, стоимость прохода через Панамский канал достигла рекордного уровня из-за падения уровня воды, вызванного интенсивным явлением Эль-Ниньо, и высокой интенсивности судоходства — косвенного последствия конфликта на Ближнем Востоке.

Западная Европа третий месяц изнывает от аномальной жары и ее последствий, столбики термометров раз за разом уверенно преодолевают 40-градусную планку. По данным Всемирной метеорологической организации Copernicus, нынешний июль стал самым жарким за всю историю наблюдений, а наступивший август не принесет долгожданной прохлады.