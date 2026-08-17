Вдесятером против чемпионов: как «Ланс» отнял трофей у «ПСЖ» с Сафоновым в воротах

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов со своей женой. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В матче за Суперкубок Франции по футболу, состоявшемся на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, местный одноимённый клуб одержал сенсационную победу над чемпионом страны «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Флорьян Товен, пишет "КП-Спорт".

Ворота парижан в этом противостоянии защищал голкипер сборной России Матвей Сафонов, который провёл на поле все 90 минут. Игра ознаменовалась двумя удалениями: на 39-й минуте прямую красную карточку получил 18-летний защитник «Ланса» Киллиан Антонио, а на 84-й — полузащитник «ПСЖ» Нуну Мендеш. Несмотря на численное преимущество, которое парижане имели на протяжении большей части второго тайма, им так и не удалось отыграться.

Эта победа стала для «Ланса» исторической — клуб, основанный в 1906 году, впервые в своей истории завоевал Суперкубок Франции. Напомним, в прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат страны, а «Ланс» впервые стал обладателем Кубка Франции, что и позволило командам встретиться в этом матче.

«Ланс» подошёл к матчу в статусе одной из главных сенсаций прошлого сезона французского футбола: команда на равных боролась с «ПСЖ» за лидирующие позиции в Лиге 1, завоевала серебряные медали и впервые в своей истории выиграла Кубок Франции. При этом в двух очных матчах чемпионата «Ланс» уступил парижанам с одинаковым счётом 0:2. В межсезонье клуб сменил главного тренера — Пьер Саж ушёл в «Кристал Пэлас», а его место занял немецкий специалист Дино Топпмеллер. Всего за четыре дня до игры «ПСЖ» уже выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв «Астон Виллу» (2:1), причём Сафонов отыграл весь матч и завоевал свой девятый трофей в составе парижан. Плотный график, по мнению экспертов, мог сказаться на физическом состоянии чемпионов. «ПСЖ» владел мячом почти 67% времени, нанёс 11 ударов по воротам (два в створ) против шести у «Ланса», но реализация хромала — один из ударов пришёлся в штангу.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч за Суперкубок Франции против «Ланса», а также о том, что «ПСЖ» выиграл 14-й Суперкубок Франции в истории и 12-й за 13 последних сезонов и о том, что «ПСЖ» без Сафонова выиграл Суперкубок Франции в серии пенальти.