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НовостиЭкономика17 августа 2026 7:48

Для продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак БПЛА, предложили меры поддержки: Список

АКИТ попросила Мишустина поддержать продавцов, пострадавших от атак БПЛА
Мария СПИРИДОНОВА
АКИТ попросила Мишустина поддержать продавцов, пострадавших от атак БПЛА

АКИТ попросила Мишустина поддержать продавцов, пострадавших от атак БПЛА

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак беспилотников и других внешних инцидентов, сообщает ТАСС.

В АКИТ отметили, что повреждения логистической инфраструктуры в результате атак беспилотников носят форс-мажорный характер, но их последствия — утрата товара, кассовые разрывы, налоговая нагрузка — требуют системных решений. Существующие инструменты поддержки ориентированы на малый и средний бизнес, а для крупного компенсационные механизмы отсутствуют.

АКИТ предлагает признавать утраченный товар убытком, освободить от восстановления НДС, ввести отсрочку по налогам на 6-12 месяцев, а также ввести льготное кредитование и прямые финансовые выплаты. Кроме того, предлагаются мораторий на проверки, единый акт об утрате товара и механизм перестрахования рисков. Продавцам хотят дать доступ к агрегированной аналитике без раскрытия персональных данных покупателей.

Инициатива АКИТ о системных мерах поддержки продавцов прозвучала на фоне собственных шагов крупнейшего маркетплейса. Ранее объединенная компания Wildberries и Russ (RWB) сообщила о продлении мер поддержки для продавцов, работающих по модели FBS (со склада продавца), до 31 января 2027 года включительно.