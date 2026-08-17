Для продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак БПЛА, предложили меры поддержки: Список

АКИТ попросила Мишустина поддержать продавцов, пострадавших от атак БПЛА Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак беспилотников и других внешних инцидентов, сообщает ТАСС.

В АКИТ отметили, что повреждения логистической инфраструктуры в результате атак беспилотников носят форс-мажорный характер, но их последствия — утрата товара, кассовые разрывы, налоговая нагрузка — требуют системных решений. Существующие инструменты поддержки ориентированы на малый и средний бизнес, а для крупного компенсационные механизмы отсутствуют.

АКИТ предлагает признавать утраченный товар убытком, освободить от восстановления НДС, ввести отсрочку по налогам на 6-12 месяцев, а также ввести льготное кредитование и прямые финансовые выплаты. Кроме того, предлагаются мораторий на проверки, единый акт об утрате товара и механизм перестрахования рисков. Продавцам хотят дать доступ к агрегированной аналитике без раскрытия персональных данных покупателей.

Инициатива АКИТ о системных мерах поддержки продавцов прозвучала на фоне собственных шагов крупнейшего маркетплейса. Ранее объединенная компания Wildberries и Russ (RWB) сообщила о продлении мер поддержки для продавцов, работающих по модели FBS (со склада продавца), до 31 января 2027 года включительно.