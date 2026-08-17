Politico: Латвия хочет получить от ЕС 7 млрд евро за разрыв отношений с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Латвийские власти считают, что должны получить компенсацию в семь миллиардов евро от Брюсселя за разрыв отношений с Россией. Это решение сильно ударило по экономике государства. Об этом пишет газета Politico.

Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна обязана получить дополнительные средства из следующего бюджета Евросоюза. Финпомощь должна помочь покрыть все издержки в экономике, которые возникли при разрыве связей с Москвой. Как отмечает издание, торговля РФ и Латвии значительно ухудшилась после введения антироссийских санкций.

«Латвия должна получить дополнительные семь миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности. Эти средства должны помочь покрыть как возросшие расходы на оборону, так и экономические последствия», - передает газета слова Кулбергса.

Ранее в МИД России уже высказывались по поводу введения западных санкций. В ведомстве подчеркнули, что этими ограничениями Брюссель роет себе яму. Ведь страны Европы страдают от них.