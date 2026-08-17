Масштабный митинг прошел перед зданием администрации Зеленского Фото: REUTERS.

В воскресенье, 16 августа, тысячи людей собрались в центре Киева, призывая главаря киевского режима Владимира Зеленского объяснить отставку бывшего министра обороны Михаила Федорова и восстановления его на посту. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.Onet.

Протестующие утверждают, что Зеленский не объяснил общественности, почему Михаил Федоров был уволен месяц назад.

На улицах собралось несколько тысяч человек. Шествие началось у Национальной филармонии на Европейской площади, прошло через площадь Независимости и дошло до площади Ивана Франко возле канцелярии президента Украины.

Примечательно, что протестующие скандировали лозунги «Коррупция убивает» и «Слушать людей — это имеет силу». Гнев толпы также обернулся против ближайшего окружения президента: бывшего министра обороны и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова назвали «дьяволом».

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров отметил, что протесты после увольнения экс-министра обороны Украины Михаила Федорова устроили его же покровители, чтобы не потерять управление над финансовыми ресурсами ведомства.