NYP: Американец застрелил жену и поехал с ее трупом по нескольким штатам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина в США убил свою жену, положил тело на пассажирское сиденье и проехал через несколько штатов, прежде чем был арестован. Об этом сообщает New York Post.

Об инциденте стало известно на прошлой неделе. 50-летний Тайронн Бразиль был арестован после того, как полиция остановила его в центре Мемфиса, обнаружив его 50-летнюю жену мертвой на пассажирском сиденье. На теле женщины было огнестрельное ранение.

В полиции считают, что пара находилась вместе в парке, более чем в 100 км к северо-западу от Нового Орлеана. По предварительным данным, между ними произошла ссора, и мужчина застрелил свою жену. Он скрылся с места происшествия с её телом и ехал более пяти часов через несколько штатов. Полиция Мемфиса остановила мужчину и обнаружила тело во время проверки документов на дороге.

Сообщалось, что мужчина страдала от проблем с психическим здоровьем, и его супруга сказала, что уходит от него. Бразиль должен предстать перед судом на этой неделе. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что тела шести детей и двух взрослых обнаружили в частном доме в американском штате Мичиган. Как выяснила полиция, мужчина застрелил всех членов своей семьи.