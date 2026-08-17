Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 августа 2026 8:18

СВР: Запад готовит провокацию с обвинением РФ в поставках оружия наркокартелям

Организаторы провокации с обвинением РФ в поставках оружия наркокартелям хотят испортить отношения России с Латинской Америкой, заявили в СВР
Мария СПИРИДОНОВА
Запад готовит провокацию с целью обвинить Россию в поставках вооружений наркокартелям в Латинской Америке. Фото: Josiah_S/Shutterstock/Fotodom

Запад готовит провокацию с целью обвинить Россию в поставках вооружений наркокартелям в Латинской Америке. Фото: Josiah_S/Shutterstock/Fotodom

Запад готовит провокацию с целью обвинить Россию в поставках вооружений наркокартелям в Латинской Америке. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

По данным СВР, в Венесуэлу, Колумбию и Мексику уже завозятся образцы российского вооружения, ранее захваченные в зоне боевых действий. Их планируется представить как доказательство якобы нелегальных поставок из России местным преступным группировкам.

Цель провокации, подчеркнули в СВР, — испортить отношения Москвы со странами Латинской Америки и склонить их к поддержке антироссийского курса Запада. В разведке заявили, что организаторы провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные связи России с регионом.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Украина при поддержке западных партнеров систематически предпринимает попытки обвинить Россию в различных нарушениях, чтобы подорвать ее международный авторитет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что к провокациям Киева необходимо быть готовыми всегда и ожидать их в любой момент.