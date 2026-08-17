Ермак продолжает общаться с Зеленским: находящийся под следствием экс-чиновник подсказывает главе киевского режима

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак даже находясь под следствием по-прежнему влияет на решения Владимира Зеленского. Фото: REUTERS.

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак даже находясь под следствием по-прежнему влияет на решения Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник утверждает, что Ермак до сих пор продолжает давать всякие подсказки нелегитимному лидеру Незалежной. Правда, неизвестно, какие именно. Однако, как уточняет источник, он помогает лишь в мелких делах, а в проекты большего масштаба не вмешивается.

Напомним, что еще в мае на Украине разразился громкий скандал с участием Андрея Ермака. Экс-чиновника обвинили в отмывании денег. Причем сумма весьма внушительная - его подозревают в легализации 460 миллионов гривен, что составляет почти 870 миллионов рублей. Обвинения Ермаку предъявили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. После этого в его доме прошли обыски.