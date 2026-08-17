Мать не подала в суд после смерти двухлетней дочери в новосибирской больнице

У Аделины вечером резко заболел живот. Фото: личный архив.

Мать двухлетней Аделины Кинчаровой, умершей в новосибирской больнице, не стала подавать в суд на медиков. Дело закрыли, хотя экспертиза признала ошибки врача второй больницы, куда девочку перевели. О решении Елена Кинчарова рассказала КП-Новосибирск.

Трагедия произошла в январе 2020 года: после йогурта перед сном ребёнку стало плохо. Фельдшер скорой и УЗИ-диагност предположили острую кишечную непроходимость. Но хирург поставил диагноз «диабет» и направил девочку в другую больницу. Там ребёнок впал в вялость, попал в реанимацию и умер к утру.

Хирурга осудили условно за халатность. Дело против врача второй больницы не дошло до суда. Экспертиза признала ошибки с её стороны, но заключила, что девочка всё равно бы умерла. Следователь закрыл дело.

Семья может подать гражданский иск без срока давности, но решила пока взять паузу.

— Моё здоровье и нервы уже подорваны, — объяснила Елена.

Она считает, что ребёнка не спасли, но врач второй больницы не понесёт уголовной ответственности.

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