Восемь человек погибли за сутки в результате атаки ВСУ на Белгородскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали Белгородскую область 152 раза, восемь человек погибли. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАХ.

Атакам подверглись Алексеевский, Борисовский, Белгородский, Вейделевский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Корочанский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Как сообщил врио губернатора региона, в результате ударов погибли восемь человек, еще 23 пострадали, среди который два ребенка. На данный момент медицинские службы оказывают необходимую помощь пострадавшим.

"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 125 беспилотников", - добавил Шуваев.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВСУ атаковали гражданский автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Один человек погиб, еще девять получили ранения.