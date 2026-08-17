Более 1,5 млн украинцев заподозрили в уклонении от службы в ВСУ в 2026 году Фото: REUTERS.

С начала года территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Украины передали полиции более 1,5 миллиона данных о возможных уклонистах от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, пишет «Инсайдер».

«С начала 2026 года ТЦК передали полиции более 1,5 млн данных о возможных уклонистах», — заявил Цуцкиридзе.

По данным издания, также проверяются почти 2,5 тысячи случаев незаконной брони, расследуются более 20 тысяч дел об уклонении от мобилизации. С начала боевых действий отменены 6,5 тысяч решений военно-врачебных комиссий.

Киевские власти в последнее время сталкиваются с острой нехваткой живой силы в ВСУ. Ситуация с комплектованием армии становится все более напряженной. Сотрудники ТЦК зачастую прибегают к силовым методам при задержании граждан, подлежащих мобилизации. В социальных сетях массово распространяются кадры, на которых представители военкоматов избивают мужчин, силой затаскивают их в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Эти инциденты регулярно оборачиваются скандалами и провоцируют протестные настроения среди населения.

Ранее сообщалось, что на Украине участились случаи угроз в отношении сотрудников ТЦК и нападений на них.