В Британии заявили о наступившем в стране кризисе: цены высокие, зарплаты низкие

Крюгер: Британия оказалась в глубоком кризисе из-за высоких цен на энергоресурсы. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Британия оказалась в глубоком кризисе из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы. Об этом заявил депутат от правой оппозиционной партии Reform UK Дэнни Крюгер, сообщает телеканал GBNews.

«У нас самые высокие счета за электроэнергию в мире, и это главная причина нашего медленного роста, низких зарплат и того факта, что мы неконкурентоспособны по сравнению с остальным миром», - отметил политик.

Выходу из кризиса, по мнению оппозиционера, поможет быстрое, насколько это возможно, использование всех доступных источников энергии в Британии.

Ранее британский политик Дэвид Фрост заявил, что Британия находится на грани банкротства, а все способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию. Выхода нет, добавил он. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы.

До этого сообщалось, что экономика в Великобритании вступила в техническую рецессию.