В ДТП на Тюменском тракте в иномарке погиб шестимесячный малыш

В салоне помимо водителя находились его супруга такого же возраста и двое малолетних детей. Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло утром 17 августа в Свердловской области. На 184-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Пышминском районе перевернулся кроссовер Exeed. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, за рулем автомобиля находился 35-летний мужчина. По предварительной версии инспекторов, водитель превысил допустимую скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства.

В салоне помимо водителя находились его супруга такого же возраста и двое малолетних детей трех лет и шести месяцев.

Младенец от удара вылетел из салона автомобиля. К моменту прибытия бригады скорой помощи врачи были вынуждены констатировать смерть ребенка. Остальные члены семьи получили травмы различной степени тяжести. Всем троим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в больницах.

На месте трагедии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проводится расследование для установления всех обстоятельств случившегося и окончательного заключения о причинах потери управления.