Ростех запустил серийное производство мобильных электроподстанций Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная корпорация «Ростех» запустила серийное производство мобильных электроподстанций на транспортной колесной платформе. Оборудование предназначено для работы в различных климатических условиях — от южных регионов до Крайнего Севера, сообщили в «Ростехе».

По расчетам специалистов, наличие в регионе двух-четырех мобильных подстанций позволяет оперативно закрыть любую аварийную потребность. Решение обеспечивает питание потребителей как в период аварийных отключений, так и во время плановых ремонтов и реконструкций.

Генеральный директор компании «РТ-проектные технологии» Василий Зуйков отметил, что подстанции можно устанавливать на различные типы грузовых автомобильных прицепов. Оборудование поддерживает разные классы напряжения, что расширяет сферу его применения.

Недавно госкорпорация сообщила о создании нового скоростного охотничьего патрона IGLA Rocket. Начальная скорость пули превышает 1000 метров в секунду, что в корпорации назвали беспрецедентным показателем.