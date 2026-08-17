Львова-Белова рассказала о важном поручении Путина в начале спецоперации

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в начале спецоперации поручил позаботиться о детях из детдомов Донбасса, которых эвакуировали в целях безопасности. Об этом в эфире «Вестей» заявила детский омбудсмен Львова-Белова.

Также омбудсмен отметила, что президент поддержал идею инспекции профилактики социального сиротства по всей стране. И это стало радостным событием в ее работе.

Ранее Львова-Белова заявила, что система поддержки семей должна четко работать в каждом регионе страны. Среди направлений, требующих системного внимания, Мария Львова-Белова назвала доступное жилье, качественное медицинское обслуживание, в том числе эффективное сопровождение беременности и родов, а также создание инфраструктуры для развития и образования детей.