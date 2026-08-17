Аэрофлот оформил первую в России электронную грузовую авианакладную

Фото: Алексей Переславцев / aeroflot.ru

В российской авиационной логистике произошло знаковое событие. «Аэрофлот» совместно с IT-разработчиками из компании «Центурион-Инновации» и оператором системы электронных перевозочных документов «Калуга Астрал» успешно оформили и передали через государственную платформу Минтранса (ГИС ЭПД) первую электронную грузовую авианакладную (ЭГН).

Этот шаг фактически открывает новый этап для всей отрасли: от локальных испытаний к полноценной промышленной эксплуатации цифровых документов. Успешная транзакция подтвердила, что отечественная IT-инфраструктура готова к поэтапному отказу от бумажных носителей в пользу «цифры». Помимо очевидной экономии ресурсов и ускорения процессов, внедрение ЭГН укладывается в требования принятого Федерального закона № 140-ФЗ: уже с 1 сентября 2026 года оформление электронной накладной станет обязательным условием для всех коммерческих грузовых авиаперевозок внутри страны.

Стоит отметить, что реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе сразу нескольких структур: Министерства транспорта, Федеральной налоговой службы, а также пула авиакомпаний, грузовых операторов и аккредитованных операторов информационных систем.

«Мы выстраиваем сквозную цифровую цепочку — от бронирования провозной ёмкости до закрытия перевозки. Цифровая цепочка стала прозрачной, ошибки сведены к минимуму, а ресурсы перераспределены на задачи, напрямую влияющие на клиентский опыт. Успех «пилота» формирует единый отраслевой шаблон — теперь у российских грузоперевозчиков есть готовый стандарт перехода на электронный формат», - резюмировал директор департамента грузовых перевозок авиакомпании Дмитрий Карпов.