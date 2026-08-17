Лавров планирует заключить сделку с главой МИД Ганы о безвизе для дипломатов

Лавров намерен обсудить с главой МИД Ганы международную и региональную повестку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель МИД России Сергей Лавров скоро проведет встречу с коллегой из Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой, где он намерен заключить сделку о введении безвизового режима для дипломатов. Об этом сообщило российское дипведомство.

Как отмечается в публикации, Аблаква будет находиться в Москве в рамках рабочего визита с 16 по 19 августа.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-ганских отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов, наращивания взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», - заявили в МИД.

Также Лавров и Аблаква детально обговорят международную и региональную повестку, акцентируя внимание на работу в ООН и на других площадках.

KP.RU прежде писал, что Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу в столице РФ. Ключевой темой беседы стало развитие двусторонних отношений.