Rheinmetall поставит Бундесверу мобильные медицинские комплексы на 500 млн евро

Компания Rheinmetall поставит Бундесверу 149 дополнительных мобильных спасательных станций в рамках расширения предыдущего заказа. Фото: REUTERS.

Компания Rheinmetall поставит Бундесверу 149 дополнительных мобильных спасательных станций в рамках расширения предыдущего заказа. Общая стоимость новых систем превышает 500 миллионов евро, сообщила компания.

Как уточняется, этот заказ стал крупнейшим для Rheinmetall Project Solutions GmbH за всю историю. С учетом июльского заказа 2026 года общее количество спасательных станций для немецкой армии увеличивается до 165 систем общей стоимостью более 600 миллионов евро.

Спасательные станции представляют собой высокомобильные модульные медицинские сооружения, предназначенные для оказания первой неотложной помощи военнослужащим. Новая система приходит на смену сложной палаточной конструкции. В рамочном контракте предусмотрена возможность заказа дополнительных систем, а также обучение персонала. Производство спасательных станций должно начаться в первом квартале 2027 года.

Ранее министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль назвал планируемое увеличение займов на оборонные нужды нормальной практикой.