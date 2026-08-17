В Киеве задержали секретного агента НАБУ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Служба безопасности Украины провела спецоперацию в центре Киева, в результате которой был задержан секретный агент Национального антикоррупционного бюро Алексей Гончар. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Главным поводом для задержания стало подозрение в препятствовании работе Вооруженных сил Украины. По версии следствия, агент организовал за деньги фиктивное трудоустройство военнообязанных в Главное управление разведки, чтобы помочь им уклониться от мобилизации. Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий назвал задержанного профессиональным провокатором, которого антикоррупционные органы использовали для создания ситуаций с получением взяток.

Выяснилось, что Гончар фигурировал в ряде громких дел, выступая заявителем против главы судебной администрации Алексея Сальникова и экс-замглавы Днепропетровской ОВА Владимира Орлова. Также он проходил свидетелем по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Журналист Владимир Бойко добавил, что задержанный числится внештатным сотрудником НАБУ и уже является фигурантом двух дел о мошенничестве. Отмечается, что, несмотря на домашний арест, он свободно ездил по стране, носил военную форму и предлагал должности в разведке.

Ранее НАБУ и САП выдвинули официальное подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Её подозревают в незаконном приобретении недвижимости.