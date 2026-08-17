Экзоскелет киборга или подгузник для пенсионеров: загадочная квадратная выпуклость в штанах Трампа породила новые теории заговора

Metro: Под штанами Трампа заметили странную квадратную выпуклость Фото: REUTERS.

Главной темой для всех американских конспирологов на этой неделе стала... пятая точка президента США Дональда Трампа. И, увы, не в комплиментарном контексте. Во время последнего митинга Трамп предстал перед сторонниками в странном виде - под его костюмом отчётливо топорщилась большая квадратная выпуклость. И теперь люди гадают, что же это такое, пишет Metro.

Самой популярной теорией стали подгузники для пенсионеров. Американцы полагают, что Трамп не в состоянии сдерживать отходы своей жизнедеятельности, и считают, что из-под штанов выпирает калоприёмник. «Приятно видеть, что он больше не скрывает свой калоприемник» - такие комментарии стали наиболее частыми касательно этой темы.

Также предполагают, что это может быть некий медицинский агрегат для поддержания тазобедренных костей, или особый удлинённый бронежилет. Впрочем, фантазировать можно много, и дойти в этих рассуждениях даже до того, что Трамп - это киборг, посланный с планеты Нибиру. Что же на самом деле скрывалось под костюмом американского лидера, скорее всего, останется загадкой.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп в последнее время всё чаще засыпает на публичных мероприятиях, и в целом демократы и оппоненты президента постоянно публикуют утверждения, что его здоровье оставляет желать лучшего.