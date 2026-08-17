Верховный суд объяснил, когда можно вернуть задаток при покупке квартиры

ВС: вернуть задаток при покупке квартиры можно, если в договоре есть препятствие Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Внесенный при покупке квартиры задаток подлежит возврату лишь в том случае, если в предварительном договоре четко зафиксированы конкретные обстоятельства, препятствующие исполнению сделки. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Поводом для разбирательства стал спор супружеской пары из Калининградской области. Они передали продавцам задаток за квартиру, планируя погасить оставшуюся сумму частично за счет заемных средств. После того как банк отказал покупателям в оформлении ипотечного кредита, они потребовали возврата внесенных денег. Суды трех инстанций поддержали их позицию, посчитав, что основная сделка не состоялась по не зависящим от сторон причинам.

Однако продавцов жилья такой расклад не устроил. Они сразу же обратились с жалобой в Верховный суд, настаивая на ошибочности выводов инстанций.

«Исходя из буквального толкования условий предварительного договора, у истцов есть возможность использовать как кредитные, так и собственные денежные средства для внесения платы за квартиру», - отметили в ВС.

В результате рассмотрения жалобы высшая судебная инстанция признала аргументы продавцов обоснованными и направила дело на пересмотр.

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