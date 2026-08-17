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НовостиПроисшествия17 августа 2026 10:34

В детском саду на Сахалине произошло массовое отравление

В детсаду на Сахалине более 30 человек пострадали при отравлении
Мария СПИРИДОНОВА
В детском саду на Сахалине произошло массовое отравление

В детском саду на Сахалине произошло массовое отравление

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В детском саду № 8 в Корсакове Сахалинской области зафиксировано массовое отравление. Недомогание почувствовали более 30 человек, включая детей и взрослых, сообщили в администрации города.

Администрация дошкольного учреждения незамедлительно проинформировала родителей об инциденте. Дети были переданы законным представителям, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью.

На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводится эпидемиологическое расследование, отбираются необходимые пробы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе правоохранительные органы возбудили уголовное дело после массового отравления в Салехарде. Напомним, более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали после заказа готовой продукции в одной из местных служб доставки.