ИИ-миллиардеры изменили понятие «люкс»: ради них меняют яхты, бизнес-джеты и авто Foto: IMAGO/TheYachtPhoto.com/Global Look Press

Владельцы яхт, самолетов и суперкаров меняются: на смену нефтяным магнатам приходят миллиардеры из сферы искусственного интеллекта. Они не пьют шампанское, предпочитают горную воду и велотренажеры на палубе, а также требуют оплаты в криптовалюте. Как пишет Financial Times, новое поколение богачей из Кремниевой долины активно скупает элитную недвижимость, яхты и гиперперсонализированные авто, меняя стандарты люксового рынка.

В Сан-Франциско цены на дома для одной семьи в июне достигли 2,1 млн долларов, увеличившись на 25% за год. Консультант Пол Чарльз отметил, что компании вынуждены подстраиваться под новых взыскательных клиентов, а понятие «роскошь» для них устарело.

В частной авиации клиенты из ИИ-сферы бронируют рейсы через приложения и мессенджеры, не терпя задержек. Глава Flexjet Эндрю Коллинз сообщил, что средний возраст покупателей долей в самолетах снизился на десять лет. Основатель EnterJet Чарльз Робинсон пояснил, что вместо шампанского новое поколение заказывает артезианскую воду и здоровое питание, ценя эффективность и конфиденциальность.

На рынке суперкаров лидирует Lamborghini Urus с кастомизацией от 150 цветов и карбоновыми обвесами. Директор модели Стефано Коссальтер назвал такую машину игрушкой для самовыражения. Ferrari привлекла технологов электрокаром Luce, а Porsche, по словам главы Михаэля Ляйтера, активно работает с новой аудиторией. Для клиента из Лос-Анджелеса кастомизировали Rolls-Royce в ярко-синий и оранжевый цвета, подчеркивая эксклюзивность.

Ранее KP.RU писал, что рейтинг Forbes в 2026 году пополнился 14-ю новыми российскими миллиардерами. Всего в списке значатся 155 граждан РФ.