Бывшему гендиректору «ТНС энерго» Аржанову дали 18 лет колонии за хищение Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тверской суд Москвы отправил бывшего главу холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова в колонию строгого режима на 18 лет за хищение в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в суде, бизнесмену также назначили штраф в размере 850 миллионов рублей. Также ему запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах.

Следствие доказало, что Аржанов организовал преступное сообщество и провернул особо крупное мошенничество. С конца лета 2011-го по осень 2020-го топ-менеджеры «ТНС энерго» и его нижегородской «дочки» действовали по сговору. Они собирали деньги с потребителей за свет, но вместо оплаты поставщику переводили средства на подконтрольные кипрские счета.

Приговор пока не вступил в законную силу, и защита имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции. Судьбу других фигурантов — исполнительного директора Бориса Щурова и топ-менеджеров Сергея и Софьи Афанасьевых — огласят позже.

Напомним, что такой срок для Аржанова запрашивала прокуратура. Общий ущерб от деятельности ОПГ оценили в почти 15 миллиардов рублей.