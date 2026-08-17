Приходила в маске из «Игры в кальмара» и угрожала: новые подробности о нападении школьницы на сестер в Уфе

Напавшая на сестер в Уфе школьница приходила к ним в маске из «Игры в кальмара» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Напавшая на сестер в Уфе школьница неоднократно приходила к дому будущих жертв в маске героя из сериала «Игра в кальмара» и систематически угрожала своей однокласснице. Подробности узнала «КП-Уфа».

Трагические события развернулись утром 17 августа в одной из квартир многоэтажного дома на улице Высотной. Туда с ножом ворвалась 16-летняя девушка и напала на сверстницу и ее младшую сестру. Обе пострадавшие остались живы, однако их состояние оценивается как тяжелое.

По данным источников, конфликт между девушками, вероятнее всего, зародился еще в школьных стенах - они являются одноклассницами. Установлено, что задержанная неоднократно предпринимала попытки проникнуть в квартиру жертвы еще до рокового дня. Камеры видеонаблюдения в подъезде фиксировали ее визиты, во время которых она скрывала лицо под маской из нашумевшего сериала.

В день нападения, в отличие от предыдущих визитов, школьница явилась с открытым лицом. Предположительно, именно старшая из сестер впустила ее в квартиру, не подозревая об опасности. С порога гостья набросилась на девушку с ножом. Младшая сестра в тот момент пыталась защитить родственницу и сама получила ранения. После совершенного преступления школьница попыталась скрыться. Правоохранители смогли оперативно установить ее местонахождение и задержать.

Ранее похожий случай недавно произошел в Стерлитамаке. Городская прокуратура поставила на контроль проверку после нападения 15-летней девочки с ножом на двух сверстниц.