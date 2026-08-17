Мексиканца с 200 ящерицами в носках арестовали в аэропорту Токио

23-летний гражданин Мексики обвиняется в попытке ввезти рептилий в Японию из Южной Кореи без декларирования

Мексиканца арестовали в токийском аэропорту из-за спрятанных ящериц в 22 парах носков в его чемодане. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, 23-летний гражданин Мексики обвиняется в попытке ввезти рептилий в Японию из Южной Кореи без декларирования. Это является нарушением таможенного законодательства страны.

Местная полиция сообщила, что сам мужчина признался в незаконном ввозе ящериц, было возбуждено дело.

Девять рептилий оказались мексиканскими аллигаторными ящерицами. Этот вид обитает только в высокогорных лесах Мексики и включен в список Конвенции о международной торговле. Эти особи находятся под угрозой исчезновения, для трансграничной продажи которых требуется разрешение правительства.

По словам подозреваемого, он приобрел ящериц в Мексике примерно за 560-600 иен (300-400 рублей). Эти животные редки в Японии и, как говорят, там их продают примерно за 100 000 иен (почти 60 тысяч рублей).

Япония является одним из крупнейших в мире рынков экзотических рептилий, и изъятие контрабандных животных в аэропортах этой страны не является редкостью.

Ранее сайт KP.RU писал, что таможенники предотвратили контрабанду бриллиантов и сапфиров стоимостью 1,5 млн рублей, которые обнаружили в посылке из Индии.