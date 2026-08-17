Врач назвал самую вредную кашу для завтрака. Фото: Anatoly Prososov / Russian Look / Global Look Press

Не каждая утренняя каша приносит пользу организму. Врач-терапевт и гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что самой переоцененной и вредной крупой для завтрака является манная.

Специалист уточнил, что манка представляет собой сильно отшлифованные зерна пшеницы, в которых практически отсутствует клетчатка — ее уровень составляет всего 0,2%, но в избытке содержится крахмал. Из-за высокого гликемического индекса, достигающего 85, манка вызывает резкий скачок глюкозы в крови.

Карпенко отметил, что регулярное употребление таких продуктов заставляет организм вырабатывать больше инсулина, что ведет к накоплению жировых отложений. Дополнительным минусом является фитин в ее составе, который ухудшает усвоение жизненно важных минералов — кальция и железа. Также под удар попадают каши-«минутки» быстрой варки, теряющие витамины и содержащие много сахара.

В то же время эксперт выделил лидеров пользы. В список попали киноа с полным комплексом аминокислот, богатая рутином гречка и овсянка с бета-глюканами.

Эндокринолог Илья Атрахов предупредил, что популярные завтраки вредны. Как передает 360.ru, специалист отметил, что покупные мюсли, хлопья, каши, бутерброды с ветчиной или колбасой, яичница с беконом или сосисками содержат много сахара, соли, жиров, канцерогенов и могут вызвать дискомфорт или ухудшить самочувствие. Свежевыжатые соки, смузи натощак и крепкий кофе также не рекомендуются.