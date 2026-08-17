Актёру Глебу Калюжному вручили медаль Твардовского, фото: АВРАМЕНКО Геннадий

Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации, удостоила актёра Глеба Калюжного медалью Твардовского. Эта информация опубликована на официальном сайте министерства.

28-летний актёр, недавно демобилизовавшийся из армии, вошёл в число 28 лауреатов в области культуры и искусства. Министр культуры разъяснила мотивы награждения.

«Люди, которые соединяют в себе высокий профессионализм, гражданскую ответственность и искреннюю преданность своему делу, всегда были и остаются среди представителей самых разных отраслей культуры», - заявила Любимова.

Напомним, что Калюжный, звезда сериала «Вампиры средней полосы», ушёл на срочную службу в мае. 1 октября, в День сухопутных войск, он представил премьеру спортивной драмы Артёма Михалкова «Первый на Олимпе» в кинотеатре «Октябрь» в форме Семёновского полка. Калюжный сыграл главную роль - легендарного спортсмена Юрия Тюкалова, двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле, пережившего блокаду Ленинграда. Для подготовки к роли он долго тренировался в Петербурге.

Ранее KP.RU сообщил, что Калюжный рассказал, чем занялся сразу после демобилизации из армии.