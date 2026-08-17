Убийца беременной любовницы на суде в Перми послал жене воздушный поцелуй

Сергей Маталасов убил свою любовницу в апреле этого года. Фото: Борис Меркушев/личная страница убитой ВКонтакте

В Перми вынесли приговор 46-летнему Сергею Маталасову. В апреле этого года он задушил свою 22-летнюю любовницу Марину Лобашеву. Как рассказал из зала суда корреспондент "КП-Пермь", обвинение просило для убийцы 19 лет колонии, но судья Сергей Карпов приговорил его к 15 годам.

Услышав приговор жена Маталасова зарыдала и долго не могла встать со стула, родственникам пришлось вести ее под руки. Женщина не считает своего мужа виновным. Более того, она считает, что любовница его спровоцировала. Сам Маталасов после приговора послал жене воздушный поцелуй.

Приговор Сергею Маталасову

Напомним, 6 апреля многодетный отец Сергей Маталасов увез любовницу Марину Лобашеву на своей машине на окраину города Верещагино и задушил, а тело выбросил на свалку. Причиной убийства, как рассказал источник "КП-Пермь", стал страх многодетного отца перед своей женой. Марина была любовницей Сергея, и в тот вечер рассказала ему, что беременна. Сергей испугался, что любовница обо всем расскажет жене и решил избавиться от нее.

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